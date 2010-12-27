В понедельник, 11 марта, в центре города автомобиль влетел в остановку. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.
Инцидент произошел на Невском проспекте. К счастью, никто не пострадал.
На Невском "чепырка" и "цешка" влетели в остановку у дома 151.
сказано в сообщении
Очевидцы сообщили, что изначально столкнулись две машины, а затем ВАЗ отлетел к остановке.
На кадрах видно, что после столкновения конструкция остановки покосилась, а стекла в разбились.
Ранее мы сообщали о том, что Во Фрунзенском районе из-за неисправного светофора столкнулись две иномарки
Фото:дтп и чп петербург/вк
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