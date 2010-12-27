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В центре города автомобиль влетел в остановку
Сегодня, 22:00
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IRINA_CHALKINA

В центре города автомобиль влетел в остановку

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 11 марта, в центре города автомобиль влетел в остановку. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на Невском проспекте. К счастью, никто не пострадал.

На Невском "чепырка" и "цешка" влетели в остановку у дома 151. 

сказано в сообщении

Очевидцы сообщили, что изначально столкнулись две машины, а затем ВАЗ отлетел к остановке.

На кадрах видно, что после столкновения конструкция остановки покосилась, а стекла в  разбились.

Ранее мы сообщали о том, что Во Фрунзенском районе из-за неисправного светофора столкнулись две иномарки

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: автомобиль влетел в остановку, дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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