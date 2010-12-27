К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 11 марта, в центре города автомобиль влетел в остановку. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Невском проспекте. К счастью, никто не пострадал.

На Невском "чепырка" и "цешка" влетели в остановку у дома 151. сказано в сообщении

Очевидцы сообщили, что изначально столкнулись две машины, а затем ВАЗ отлетел к остановке.

На кадрах видно, что после столкновения конструкция остановки покосилась, а стекла в разбились.

Ранее мы сообщали о том, что Во Фрунзенском районе из-за неисправного светофора столкнулись две иномарки

Фото:дтп и чп петербург/вк