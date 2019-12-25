В центре Петербурга закрылось более 300 заведений

Почти половина (144) из закрывшихся компаний работала в сфере общепита.

За время действия режима самоизоляции на основных торговых улицах Петербурга закрылось более 300 предприятий сферы услуг, следует из данных сервиса "2ГИС". Как выяснил "РБК Петербург" у экспертов, такая ситуация крайне неблагоприятна для владельцев недвижимости в стрит-ретейле.

В Центральном и Петроградском районах Петербурга с 1 марта по 1 июля закрылось 321 предприятие. Почти половина (144) из закрывшихся компаний работала в сфере общепита. В их числе — 76 кафе, 29 баров, 21 бистро, 13 ресторанов, пять пиццерий и пекарен. В сфере розничной торговли закрылось 16 обувных магазинов, 17 магазинов женской одежды, 10 кондитерских, 30 продовольственных магазинов (включая 10 кондитерских), 13 алкомаркетов и 9 точек по продаже детских игрушек. Ещё закрылись 32 парикмахерских, 12 турагентств, 20 гостиниц, 6 тату-салонов, 2 барбершопа и 2 фитнес-клуба.

За это же время в указанных районах открылось лишь 121 предприятие.

Из-за коронавируса в Петербурге закрылось 20% фитнес-клубов.

Фото:Piter.TV