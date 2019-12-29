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В центре Петербурга бизнесмен захватил чердак дома и намерен устроить там бордель
Сегодня, 13:09
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга бизнесмен захватил чердак дома и намерен устроить там бордель

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Местные жители активно выселяют наглеца.

Во вторник, 25 февраля, в центре Петербурга бизнесмен захватил чердак дома и намерен устроить там бордель. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. 

По словам жильцов дома, хитрый бизнесмен купил квартиру в соответствующем доме совсем недавно. Он приобрел жилплощадь на последнем этаже, а затем незаметно прорубил проход на чердак. Жильцы предполагают, что мужчина намеревается устроить там бордель.

"Думается, что если бы жители сидели спокойно, то уже через месяц-другой здесь бы открылся очередной филиал известной сети "Карамелька". Но наши активные горожане не стали терпеть бардак",

—сказано в сообщении.

Жильцы уже направили жалобы во всевозможные инстанции. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти вандалы залили краской мемориал финским жителям.

Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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