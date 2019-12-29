Во вторник, 25 февраля, в центре Петербурга бизнесмен захватил чердак дома и намерен устроить там бордель. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По словам жильцов дома, хитрый бизнесмен купил квартиру в соответствующем доме совсем недавно. Он приобрел жилплощадь на последнем этаже, а затем незаметно прорубил проход на чердак. Жильцы предполагают, что мужчина намеревается устроить там бордель.
"Думается, что если бы жители сидели спокойно, то уже через месяц-другой здесь бы открылся очередной филиал известной сети "Карамелька". Но наши активные горожане не стали терпеть бардак",
—сказано в сообщении.
Жильцы уже направили жалобы во всевозможные инстанции.
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Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк
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