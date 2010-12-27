В бюджет Петербурга-2020 заложили повышение проезда на 5 рублей

Чиновники объяснили, почему сейчас этот вариант приоритетнее остальных.

Смольный просит перевозчиков урезать средства на перевозку пассажиров. Чиновники не согласились с предварительными расчетами компаний, а также нашли в документации "лишнюю" реформу. Представители "Горэлектротранс", "Пассажиравтотранс" и "Петербургский метрополитен" принести правительству 82-миллиардную заявку на 2020 год. Они хотят получить около миллиарда рублей от Петербурга. Именно столько компаниям нужно для того, чтобы оставить стоимость проезда на прежнем уровне.

Чиновники же считают, что средства можно вытащить из необязательных расходов самих предприятий. Они также намерены исключить "туманную транспортную реформу" из планов. В результате уже к концу этой недели представители компаний должны предоставить городу обновленные версии заявок.

Ранее в Смольном сообщали, что рассматривают два возможных сценария относительно цены на транспортные услуги. Их либо оставят на прежнем уровне, либо повысят на 2 рубля за поездку и 3 процента по проездным в качестве инфляционной прибавки. Также существует возможность повышения стоимости на 5 рублей. Последний вариант поддерживает Комитет финансов. По мнению сотрудников ведомства, разовый проездной необходим только приезжим туристам, поэтому город не должен субсидировать эту категорию граждан. Также повышение на 5 рублей даст Смольному экономию в 200 миллионов рублей.

Если цену на проезд не поднимут, то правительству придется отдать компаниям-перевозчика субсидию в 950 тысяч рублей. Сейчас стоимость чиновники надеются снизить до приемлемого значения.Зачастую неоправданно большими расходами в этом случае становятся графы "оплата труда", "расходы на аварийные работы", "уборка снега" и другие. В заявках на 2020 год подобных статей набралось на 5,5 миллиарда рублей.

На данный момент в бюджете на 2020 год значится субсидия метрополитену на 20Ю5 млрд, "Горэлектротрансу" - на 10,1 млрд, а автобусным перевозчикам - 13 млрд рублей.Цифры вписаны исходя из стоимости проезда с повышением на пять рублей.



Ранее Piter.tv писал о том, что студенты из Ленобласти получили право на льготный проезд в Петербурге.

Фото: Piter.tv

