В больнице умер пострадавший в результате стрельбы на Лубянке

Житель Подмосковья устроил стрельбу у здания ФСБ 19 декабря.

В пятницу, 20 декабря, еще один человек погиб после перестрелки в центре Москвы. Накануне он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба СК РФ.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь правоохранителей, совершенного у здания ФСБ России, продолжается.

Напомним, вечером 19 декабря у здания ФСБ на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Один сотрудник погиб на месте, второй скончался сегодня. Также пострадали пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Стрелка ликвидировали в результате спецоперации. В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что нападавшим был 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургского электрика приняли за террориста с Лубянки.

Видео: masha_araya / Instagram