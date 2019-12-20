В больнице умер пострадавший в результате стрельбы на Лубянке

В пятницу, 20 декабря, еще один человек погиб после перестрелки в центре Москвы. Накануне он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь правоохранителей, совершенного у здания ФСБ России, продолжается.
Напомним, вечером 19 декабря у здания ФСБ на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Один сотрудник погиб на месте, второй скончался сегодня. Также пострадали пять человек, в том числе одно гражданское лицо. Стрелка ликвидировали в результате спецоперации. В Следственном комитете подтвердили информацию о том, что нападавшим был 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургского электрика приняли за террориста с Лубянки.
Видео: masha_araya / Instagram
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