В ближайшие часы в Петербурге ожидается туман

Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в ближайшие 1-3 часа, преимущественно в прибрежных районах, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Сотрудники МЧС напомнили, что, если нет возможности отложить поездку, то стоит выбирать ту скорость движения, при которой вы наверняка сможете адекватно среагировать на возникшее препятствие, успев затормозить или совершить иной манёвр.

В условиях плохой видимости скорость может составлять, как 20, так и 5 км/ч, в зависимости от густоты тумана.

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