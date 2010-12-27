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На Школьной улице конфликт троих мужчин закончился госпитализацией, смертью и розыском выжившего
Сегодня, 9:27
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lesjasap
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На Школьной улице конфликт троих мужчин закончился госпитализацией, смертью и розыском выжившего

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В Приморском районе произошла вооруженная ссора троих мужчин.

Трое мужчин в Приморском районе решили разобраться друг с другом с ножами в руках. В результате конфликта, один из участников госпитализирован, второй разыскивается, а третий находится в морге. 
 
По информации от правоохранительных органов, инцидент произошел  около дома номер 7 по Школьной улице. Массовая драка с участием холодного оружия началась у офиса интернет-магазина, занимающегося продажей автотюнинга. 
 
Ссора закончилась гибелью 31-летнего жителя Коми. Эксперты обнаружили на трупе множественные колотые ранения грудной клетки и шеи. Еще один участник криминальной разборки был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение по улице Оптиков. У пациента также определили множественные колото-резанные проникающие ранения грудной клетки, повреждение легкого, брюшной полости, левой поясничной области, почки и забрюшинную гематому. Мужчина находится в геморрагическом шоке первой степени. Его состояние оценивается как тяжелое. 
 
В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции. Ведется розыск третьего преступника.
Теги: конфликт , нападение , приморский район , школьная улица
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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