На Школьной улице конфликт троих мужчин закончился госпитализацией, смертью и розыском выжившего

В Приморском районе произошла вооруженная ссора троих мужчин.

Трое мужчин в Приморском районе решили разобраться друг с другом с ножами в руках. В результате конфликта, один из участников госпитализирован, второй разыскивается, а третий находится в морге.

По информации от правоохранительных органов, инцидент произошел около дома номер 7 по Школьной улице. Массовая драка с участием холодного оружия началась у офиса интернет-магазина, занимающегося продажей автотюнинга.

Ссора закончилась гибелью 31-летнего жителя Коми. Эксперты обнаружили на трупе множественные колотые ранения грудной клетки и шеи. Еще один участник криминальной разборки был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение по улице Оптиков. У пациента также определили множественные колото-резанные проникающие ранения грудной клетки, повреждение легкого, брюшной полости, левой поясничной области, почки и забрюшинную гематому. Мужчина находится в геморрагическом шоке первой степени. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время в ситуации разбираются сотрудники полиции. Ведется розыск третьего преступника.