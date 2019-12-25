В апреле в Петербурге введут детский сад и школу

Объекты строились за счет внебюджетных средств.

Комитет по строительству рассказал о предстоящем вводе в эксплуатацию детского садика и школы в Петродворцовом и Приморском районах. Объекты строились за счет внебюджетных средств.

Завершается строительство детсада на 110 мест в Петергофе на Ропшинском шоссе. На территории объекта есть спортивные зоны, игровые площадки, в самом саду – бассейн, столовые, спальни, игровые комнаты и залы для физкультуры и музыкальных занятий.

На Комендантском проспекте к вводу готовится школа на 1100 мест. В ней имеются два бассейна, два спортзала, мастерские, библиотека. На территории находятся футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, места для отдыха учеников.

Помещение детского сада в ЖК "Новая Скандинавия" передадут городу после выкупа.

Фото: Piter.TV