В акватории Севастопольской бухты кроме БПЛА уничтожили надводный беспилотник

Никто в регионе не пострадал от атаки противника.

В акватории Севастопольской бухты кроме иностранного беспилотного летательного аппарата российские военнослужащие уничтожили надводный беспилотник. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор региона Михаил Развожаев. Чиновник пояснил, что в результате операции никто не пострадал.

В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Напомним, что в ночь на 29 октября Вооруженными силами Украины была совершена атака беспилотного летательного аппарата в акватории Севастопольской бухты. Властями региона были отменены рейды, связывающие северную и южную часть города. Михаил Развожаев пояснил, что нападения со стороны противника начались с 04:30 утра. Все атаки были отражены противовоздушными системами обороны. Объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, Mash