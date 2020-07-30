В акватории Севастопольской бухты кроме БПЛА уничтожили надводный беспилотник

В акватории Севастопольской бухты кроме иностранного беспилотного летательного аппарата российские военнослужащие уничтожили надводный беспилотник. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор региона Михаил Развожаев. Чиновник пояснил, что в результате операции никто не пострадал.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло.
Михаил Развожаев, глава Севастополя
Напомним, что в ночь на 29 октября Вооруженными силами Украины была совершена атака беспилотного летательного аппарата в акватории Севастопольской бухты. Властями региона были отменены рейды, связывающие северную и южную часть города. Михаил Развожаев пояснил, что нападения со стороны противника начались с 04:30 утра. Все атаки были отражены противовоздушными системами обороны. Объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.
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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, Mash
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