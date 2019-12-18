В академии Штиглица наградили лучших молодых дизайнеров

Участники конкурса "St Petersburg Young Design" создавали дизайн-концепции общественных пространств Петербурга и разрабатывали варианты "мерча" для города.

В академии имени Штиглица назвали имена победителей конкурса "St Petersburg Young Design". В этом году в нем приняли участие студенты из 18 творческих вузов Петербурга. Всего на конкурс подали более 1000 заявок. Дизайнеры разрабатывали проекты городской сувенирной продукции, благоустройства общественных пространств и набережных.

В моем проекте особое внимание я уделила террасам вдоль кафе с видом на залив. Также предусмотрены места для уличных столов, зоны для проведения фестивалей еды, сцены для мероприятий. А еще интересная особенность – это газон для пикников. Анастасия Киселева, победительница номинации "Дизайн среды. Благоустройство городской набережной"

Большое внимание уделили теме экологии: дизайнеры создавали сувениры из переработанного материала, например, бывших парусов и канатов. Конкурсантам также предложили создать дизайн-концепцию внутреннего двора Новой сцены Александринского театра.

В финал вышли шесть человек, это шесть убедительных и внятных проектов, из которых театр выбрал два призовых места. Тем не менее мы планируем сделать выставку в театре: представить все шесть проектов. Возможно эта презентация будет открытая, так как театр как раз позиционирует себя как открытую площадку. Сергей Горчанинов, ментор номинации "Новая сцена Александринского театра"

Победители получат возможность реализовать проекты в компаниях-партнерах конкурса: "BIOCAD", "Банк Россия", "ЭкоПром". Для участников конкурс – это не только шанс показать свои профессиональные навыки, но и поработать с крупными дизайнерами Петербурга.

Видео, фото: Piter.TV