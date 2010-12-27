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В аэропорту "Пулково" из-за тумана не могут приземлиться самолеты
Сегодня, 8:32
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lesjasap
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В аэропорту "Пулково" из-за тумана не могут приземлиться самолеты

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"Пулково" не может принимать самолеты из-за плохих погодных условий.

В группе “ДТП и ЧС по СПб” сообщают, что из-за плохих погодных условий аэропорт “Пулково” не может посадить самолеты. Последний рейс приземлился около 6.50 утра 18 сентября. Остальные “нарезают” круги в воздухе или возвращаются на маршруты, а кого-то даже перенаправили в Москву. 
 
Пользователи социальной сети “Вконтакте” удивляются размерам “воздушной пробки” в небе, но надеются, что диспетчеры во всем разберутся. Некоторые отмечают, что ситуация могла сложиться подобным образом из-за реконструкции в аэропорту. Всех отправляют на запасной аэродром. Информацию подтвердили представители “Пулково”.
 
Теги: аэропорт , погодные условия , пулково , туман
Категории: Новости СПб

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