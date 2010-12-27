В аэропорту "Пулково" из-за тумана не могут приземлиться самолеты

"Пулково" не может принимать самолеты из-за плохих погодных условий.

В группе “ДТП и ЧС по СПб” сообщают, что из-за плохих погодных условий аэропорт “Пулково” не может посадить самолеты. Последний рейс приземлился около 6.50 утра 18 сентября. Остальные “нарезают” круги в воздухе или возвращаются на маршруты, а кого-то даже перенаправили в Москву.

Пользователи социальной сети “Вконтакте” удивляются размерам “воздушной пробки” в небе, но надеются, что диспетчеры во всем разберутся. Некоторые отмечают, что ситуация могла сложиться подобным образом из-за реконструкции в аэропорту. Всех отправляют на запасной аэродром. Информацию подтвердили представители “Пулково”.