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В аэропортах Китая запустили технологию распознавания эмоций

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Это позволит быстро определить признаки агрессивности и нервозности.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что в аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций. Ою этом сообщает ТАСС.

Известно, что необычная программа анализирует психическое состояние граждан. Предполагается, что технология поможет бороться с дебошами и терроризмом. В данный момент, распознают эмоции исключительно на таможне 

Отмечается, что программа основана на наработках в области искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщали о том, что на орбите МКС астронавты испекут свежее печенье с шоколадом.

Видео:Bloxlive, RAGE OUNL, NTTDATAGlobal/YouTube

 

Теги: мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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