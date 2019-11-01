В аэропортах Китая запустили технологию распознавания эмоций

Это позволит быстро определить признаки агрессивности и нервозности.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что в аэропортах Китая начали использовать технологию распознавания эмоций. Ою этом сообщает ТАСС.

Известно, что необычная программа анализирует психическое состояние граждан. Предполагается, что технология поможет бороться с дебошами и терроризмом. В данный момент, распознают эмоции исключительно на таможне

Отмечается, что программа основана на наработках в области искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщали о том, что на орбите МКС астронавты испекут свежее печенье с шоколадом.

Видео:Bloxlive, RAGE OUNL, NTTDATAGlobal/YouTube