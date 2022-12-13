В Зеленогорске сгорела баня на Сапожной улице

Пожарные ликвидировали пламя за 20 минут.

Сегодня днем, 5 февраля, в Зеленогорске произошел пожар. На Сапожной улице, 14, полыхала баня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:22. Тушить здание отправились 2 спецмашины и 10 спасателей.

В одноэтажной бревенчатой бане происходило горение кровли по всей площади. Пожарные ликвидировали пламя за 20 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Василеостровском районе мужчина пострадал во время пожара на кухне.

Фото: Piter.tv