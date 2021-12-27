В Зеленогорске появится гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

В Зеленогорске на Приморском шоссе петербургские власти предоставят два участка компании "Новые пространственные решения". Инвестор построит на территории бывшего дома отдыха "Зеленогорский" гостинично-досуговый комплекс. Помимо этого, там восстановят заброшенный объект.
Как рассказали в Смольном, будут реконструировать объекты культурного наследия "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга". Согласно проекту на территории появятся гостиничный комплекс, детские площадки, спортивные и туристические объекты. Объём вложений инвестора в проект составит до 1 млрд рублей.
Фото: пресс-служба комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
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