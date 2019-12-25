В Лодейном Поле появится гостиничный комплекс около реки Свирь

На реализацию проекта потребуется около 6 лет.

В Лодейном Поле на берегу реки Свирь появится отель из модульных конструкций. Инвестор "Свирь Проект" прошел областную межведомственную комиссию по размещению производительных сил. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Гостиничный комплекс займет территорию площадью 40 гектар. К 2027 году там планируют разместить 126 номеров, ресторан, административно-бытовой комплекс и рецепцию. Общий объем инвестиций оценили в 144 млн рублей.

Председатель комитета экономического развития инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов отметил, что проект может положительно отразиться на развитии туристического потенциала района. Там есть Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, но есть проблемы с размещением туристов.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти