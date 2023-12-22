В Запорожье обнаружен крупный арсенал боеприпасов 

Ирина Волк рассказала о работе коллег в новом регионе страны.

На территории Запорожской области российские правоохранительные органы обнаружили крупный арсенал боеприпасов. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что специалисты отработали информацию в Мелитопольском районе нового региона страны. Сотрудники полиции привлекли к оперативным мероприятиям кинологов с собаками. Они осмотрели один из заброшенных заводов.

Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов на территории новых субъектов РФ продолжается. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В результате обследования участка и помещений изъято порядка четырех тысяч патронов различного калибра, десять снарядов и взрыватели для них, 24 гранаты, шесть выстрелов для противотанкового гранатомета. Сейчас все находки отправлены для исследования в экспертно-криминалистическое подразделение полиции.

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Фото и видео: МВД Медиа