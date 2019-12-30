  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Заксобрании не поддержали инициативу о снижении муниципального фильтра
Сегодня, 15:29
74
IRINA_CHALKINA

В Заксобрании не поддержали инициативу о снижении муниципального фильтра

0 0

Муниципалы предлагают сократить обязательное количество подписей в поддержку кандидата в губернаторы.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Заксобрании не поддержали инициативу о снижении муниципального фильтра. Об этом сообщает 78.ru.

Напоним, что соответствующий законопроект предложили МО Смольнинское.Муниципалы намерены добиться сокращения обязательных подписей в поддержку кандидата с 10% до 6%. Они считают, что муниципальный фильтр подрывает доверие к институту государственной власти.

Отметим, что разработкой поправок занимается рабочая группа при администрации президента России.

Ранее мы сообщали о том, что генерал полиции Ильин заступил на пост вице-губернатора Ленобласти по безопасности.

Фото:Piter.TV

Теги: заксобрание спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии