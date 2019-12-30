Муниципалы предлагают сократить обязательное количество подписей в поддержку кандидата в губернаторы.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Заксобрании не поддержали инициативу о снижении муниципального фильтра. Об этом сообщает 78.ru.

Напоним, что соответствующий законопроект предложили МО Смольнинское.Муниципалы намерены добиться сокращения обязательных подписей в поддержку кандидата с 10% до 6%. Они считают, что муниципальный фильтр подрывает доверие к институту государственной власти.

Отметим, что разработкой поправок занимается рабочая группа при администрации президента России.

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Фото:Piter.TV