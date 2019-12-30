  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Генерал полиции Ильин заступил на пост вице-губернатора Ленобласти по безопасности
Сегодня, 10:33
112
himif

Генерал полиции Ильин заступил на пост вице-губернатора Ленобласти по безопасности

0 0

Ранее эту должность занимал Валерий Пикалев.

Генерал-майор полиции Михаил Ильин заступил на пост зампредседателя правительства по безопасности Ленобласти, его кандидатуру утвердили в областном Законодательном Собрании. Об этом сообщила пресс-служба  ЗакСа Ленобласти.

Кандидата представил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, за него проголосовало 37 депутатов. Теперь Ильин будет курировать вопросы правопорядка, спорта, экологии и отходов. Михаил Ильин долгое время работал в управлении по борьбе с организованной преступностью, Центре "Э", управлении по борьбе с коррупцией. Шесть лет назад он заступил на должность замначальника полиции городского и областного ГУ МВД.

Ранее должность занимал Валерий Пикалев, не так давно он перешел в Смольный на работу в сферу связи, законности и межнациональных отношений.

Фото: lenoblzaks.ru

Теги: вице-губернатор, ленобласть, михаил ильин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии