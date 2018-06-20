В ЗакСобрании Петербурга обсудили проблемы школьного питания

На заседании Законодательного Собрания Петербурга рассмотрели инцидент, связанный со школьным питанием в Красносельском районе. Оказалось, что конкурс на поставки блюд выиграла фирма без единого повара в штате.

Омбудсмен Светлана Агапитова зачитала депутатам ЗакСобрания Петербурга ежегодный отчет, напрямую касающийся благополучия детей. По его итогам был утвержден ряд документов. Одной из наиболее острых тем стала ситуация с организацией социального питания в Красносельском районе. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров акцентировал внимание на том, что эпизод очень странный и с ним необходимо более тщательно разбираться. Он отметил, что тема питания в учреждениях, где учатся дети, очень важная, ведь от этого зависит их здоровье и будущее страны в целом.

Почти 30 лет в образовательные учреждения Красносельского района продукты поставляла компания ОАО "Комбинат социального питания". В штате предприятия работало более 300 квалифицированных поваров. Нареканий к качеству питания у родителей не возникало. Однако в прошлом году тендер на организацию питания достался фирме ООО "СПб Спец Строй", несмотря на отсутствие опыта работы в этой сфере. Более того, в штате предприятия нет ни одного повара. В конце 2018 года Роспотребнадзор совместно с работниками прокуратуры выяснили, что в нескольких школах, с которыми эта фирма имеет контракты, детям давали фальсифицированные молочные продукты. Также в результате проверок выяснилось, что условия конкурсной документации ограничивали участие других компаний. Возможно, ООО "СПб Спец Строй" выиграла конкурс незаконно.

К сожалению, такое происходит в Петербурге не в первый раз. Поставщики часто используют сговоры и мошеннические схемы для того, чтобы получить выгодные контракты на организацию социального питания. Представители ОНФ рассказали, что недобросовестные бизнесмены используют схему "Таран" и ее вариации. АО "Фирма Флоридан" именно так получила контракты в Приморском районе. Нарушения обнаружились в Выборгском и Адмиралтейском районах. Эксперты отмечают, что несколько компаний, сговорившись, поделили рынок по районам города. Причем эти компании связаны между собой.

Аффилированные фирмы повышают стоимость питания до 200% по сравнению с рыночной стоимостью, при этом качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В Шушарах в прошлом году в одном из детских садов 20 детей заразились сальмонеллезом из-за некачественных яиц.

Многие эксперты говорят, что в регионах ситуация с социальным питанием еще хуже. К примеру, в Тюменской области повар не смог приготовить вареники и просто дал детям бутерброды с колбасой. А один ученик из Зауралья поймал у себя в супе фрагмент коровьей губы. В Архангельской области родители массово переводят детей на домашнее обучение из-за вспышки кишечной инфекции.

На федеральном уровне предпринимаются попытки решить проблемы с качеством питания в школах. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил создать специальный надзорный орган – Школпитнадзор. Предложение вызвало массу споров среди чиновников. Так, советник министра сельского хозяйства РФ Владимир Чернигов отметил, что контролирующих органов в стране и без этого предостаточно.

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