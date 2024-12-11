В Забайкалье задержали пособника террористической организации

Следователи установили личность мужчины, который финансировал боевиков.

Сотрудники регионального управления российского силового ведомства по Забайкальскому краю задержали пособника сирийской террористической организации. Соответствующей информацией с журналистами поделились в пресс-службе УФСБ РФ. Известно, что операция проводилась совместно с коллегами из столицы и Московской области. Подозреваемым стал мужчина 1991-го года рождения.

Установлено, что подозреваемый осуществил денежный перевод на счет боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции. пресс-служба УФСБ РФ по Забайкалью

В настоящее время в отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Речь идет о содействии террористической деятельности.

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Фото и видео: УФСБ РФ по Забайкалью