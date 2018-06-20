В Забайкалье многодетная мать заживо сожгла четырехлетнего сынишку

Появились подробности чудовищного убийства в одном из сел Забайкалья.

В селе Барахоево Красночикойского 28-летняя женщина заживо сожгла 4-летнего сына.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения 14 апреля днем молодая женщина облила мебель и полы в одной из комнат частного дома, подожгла и ушла из дома. Возник пожар. Соседи успели вытащить из огня 2-летнюю девочку, дочь поджигательницы. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. 40летний сын погиб в огне.

Женщину задержали.

Готовятся документы для избрания в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Произведен осмотр дома, в котором произошел пожар, допрошены соседи и другие очевидцы, сотрудники полиции, родственники. Назначены судебные медицинские и пожарно-техническая экспертизы. СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Как сообщает следком у женщины есть еще двое детей 5 и 8 лет. следователи совместно с сотрудниками полиции, комиссии по делам несовершеннолетних решают вопрос о передаче детей под присмотр родственников или в детское реабилитационное учреждение.

Расследование уголовного дела продолжается.