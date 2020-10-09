Видео: В Южной Корее 88 человек пострадали при пожаре в 33-этажном небоскребе

О погибших не сообщается.

В Южной Корее сгорел полностью 33-этажный небоскреб.

Пожар произошел накануне поздно вечером в южнокорейском городе Ульсан. 33-этажное здание загорелось предположительно на 12 этаже. В высотном доме было множество магазинов и жилых квартир.

Сообщается, что погибших нет, все люди успели своевременно эвакуироваться, но 88 человек поступили в больницы с отравлениями продуктами горения.

Пожар удалось ликвидировать только к утру. Тушению огня мешал сильный ветер.

Ранее:В Подмосковье в частном доме сгорели заживо 2 человека

Видео: YouTube/ Amazing Vlog"s Explore More