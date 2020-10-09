Видео: В Южной Корее 88 человек пострадали при пожаре в 33-этажном небоскребе

В Южной Корее сгорел полностью 33-этажный небоскреб.
Пожар произошел накануне поздно вечером в южнокорейском городе Ульсан. 33-этажное здание загорелось предположительно на 12 этаже. В высотном доме было множество магазинов и жилых квартир.
Сообщается, что погибших нет, все люди успели своевременно эвакуироваться, но 88 человек поступили в больницы с отравлениями продуктами горения.
Пожар удалось ликвидировать только к утру. Тушению огня мешал сильный ветер.
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