В Югре в тройном ДТП погибли 4 спасателя

В социальных сетях появилось видео с места смертельной аварии в районе Сентябрьского Нефтеюганского района Югры.

Накануне днем, 19 марта, в Югре на 646 километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" произошло тройное ДТП, в котором погибли 4 человека.

Предварительно, из-за плохих погодных условий 60-летний водитель УАЗ пытьяхской службы ЕДДС попытался обогнать грузовик "Мицубиши Фусо Кантер". На скользкой дороге машину занесло, и она врезалась в металлический отбойник, а затем ее откинуло на встречку под колеса встречного грузовика "Ман". От полученных травм на месте ДТП скончались водитель УАЗ и три его пассажира. Все они были сотрудниками поисково-спасательного отряда поселения Куть-Ях МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района".

По данному факту Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины и детальные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. СУ СК РФ по ХМАО

В социальных сетях сообщают, что мужчины ехали на медицинский осмотр.

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