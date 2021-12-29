В Якутске мужчина поджег ковер у входа в здание правительства

Он находится в розыске.

В Якутске пьяный мужчина поджег ковер у входа двух Домов правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Инцидент произошел утром 6 января. Мужчина поджег ковер у входа в здание правительства и ругался матом. В результате небольшого пожара никто не пострадал.

Сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого. Он находится в розыске.

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