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В Якутске мужчина поджег ковер у входа в здание правительства

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Он находится в розыске.

В Якутске пьяный мужчина поджег ковер у входа двух Домов правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Инцидент произошел утром 6 января. Мужчина поджег ковер у входа в здание правительства и ругался матом. В результате небольшого пожара никто не пострадал.

Сотрудники МВД Якутии установили личность подозреваемого. Он находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге загорелся промышленный цех.

Видео: VK / ПлохиеНовости.РФ

Теги: дом правительства, ковер, поджог, пьяный мужчина, якутск
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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