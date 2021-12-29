В Екатеринбурге загорелся промышленный цех

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

В Екатеринбурге загорелся цех на промышленной площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел утром 5 января. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В пресс-службе ведомства уточнили, что из ангара эвакуировали шесть газовых баллонов с кислородом и ацетилентом.

Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших не было. В ликвидации пожара были задействованы 12 единиц техники.

Ранее в Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки.

Видео: МЧС России по Свердловской области