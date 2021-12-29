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В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

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Ранее у них были судимости.

В Костроме задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, 4 января ребенок был похищен двумя мужчинами после того, как она вышла погулять на улице Северной Правды. Позже ее тело было обнаружено в комнате одного из общежитий города. У подозреваемых ранее были судимости. Один из них был осужден за кражу. Второму был назначен срок за незаконный оборот порнографических материалов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).  Глава СКР Сергей Бастрыкин поручил руководителю костромской прокуратуры доложить о расследовании дела. Местные жители устроили стихийную акцию, чтобы совершить самосуд над подозреваемыми.

Ранее мы сообщали, что в поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал 45-летнюю женщину.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: задержание, кострома, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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