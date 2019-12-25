Спасатели эвакуировали 31 человека из здания.

В Воронежской области погиб один человек при пожаре в ковидном отделении больницы. Об этом журналистам сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. Известно, что трагедия произошла в Лискинском районном госпитале. Это отделение было переделано под требования "красной зоны" для лечения пациентов с COVID-19. По предварительным сведениям, воспламенение могло возникнуть из-за зарядного устройства.

Загорелось на втором этаже - "красная зона" - пятиэтажного здания в палате №3 размером 3 на 4 м, в которой находились четыре человека. источник ТАСС

Специалисты смогли эвакуировать персонал и пациентов (31 человека) со второго этажа здания. Другие отделения больницы продолжают работу в штатном режиме. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что зафиксировано короткое замыкание. Повреждена территория в 15 квадратных метров. Жертвой пожара стала женщина 1939 года рождения. Огонь был ликвидирован к 02:58 по московскому времени.

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Фото: Telegram / Shot

