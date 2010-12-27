В Волосово дан старт Балтийскому вагоноремонтному заводу

Церемония закладки первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода состоялась сегодня в Волосовском районе, где разместится будущее предприятие.

Новое предприятие сможет осуществлять ремонт 30 тысяч вагонов ежегодно.

Церемония закладки первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода состоялась сегодня в Волосовском районе, где разместится будущее предприятие.

Инвестиции в новое предприятие составят свыше 1,5 миллиарда рублей. Проектная мощность завода оценивается в 25-30 тысяч отремонтированных вагонов и порядка 36 тысяч колесных пар ежегодно. В планах компании выйти на эти показатели уже во втором полугодии 2021 года. Крупный инвестпроект даст Волосовскому району новые 1,5 тысячи рабочих мест. После выхода на проектную мощность завод будет отчислять порядка 1 миллиарда рублей налогов ежегодно.

Проект Балтийского вагоноремонтного завода был заявлен на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение о сотрудничестве между регионом и инвестором при его реализации.

Источник: пресс-служба ЛО