В Волхове проверят качество воздуха

Результаты динамических исследований будут представлены для изучения комиссии.

Межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности городского воздуха приступит к работе в Волхове 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

По обращению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в состав комиссии войдут представители федеральных ведомств – Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также комитета госэкоконтроля Ленинградской области. Будет проведен комплексный мониторинг содержания опасных веществ в воздухе на территории городских предприятий, в пределах их санитарных зон и на городских улицах.

Предварительно лаборатория комитета госэкоконтроля Ленинградской области в течение пяти дней будет проводить экспресс-анализ воздуха на территории Волхова. Результаты динамических исследований будут представлены для изучения комиссии.

24 и 26 мая лаборатория совершит дневные выезды в Волхов, а с 27 по 29 мая будет вести круглосуточные исследования в городе.

Заседания межведомственной комиссии будут открыты для участия представителей общественности Волхова и средств массовой информации.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти