Появилось видео, как жительница Камышина обнажилась во время жарких танцев в ночном клубе

В Волгоградской области многодетная мать не смогла вовремя остановиться в горячих танцах и разделась до гола.

Жительницу Волгоградской области раздели до гола во время жарких танцев, а после избили. Инцидент произошел в ночном клубе города Камышина в ночь на 22 октября.

На кадрах ролика можно увидеть, как нетрезвая женщина вместе с мужчиной отплясывает дикие танцы в центре танцпола. Затем она стала раздеваться под музыку, а ее партнер решил в этом деле помочь. В результате мужчина снял с нее даже нижнее белье и "звезда" видеоролика осталась совсем голой в центре зала.

Однако такое завершение танца не всем гостям пришлось по нраву. К женщине подбежала гостья заведения и ударила голую танцовщицу по лицу. Данное видео разлетелось по сети мгновенно и набрало большое количество просмотров. Однако остаться анонимом героине ролика не удалось. В нетрезвой жительнице Камышина пользователи распознали многодетную мать.

Видео: YouTube - Volga-Day.ru