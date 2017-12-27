В Волгограде гражданин Эфиопии матерился, покусал бойца Росгвардии и помял служебный автомобиль

Появились подробности происшествия, которое произошло накануне, 13 февраля.

Во второй половине дня 13 февраля из одного из студенческих общежитий города Волгограда поступил сигнал о разбуянившемся студенте.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили молодого человека в состоянии алкогольного опьянения, который пытался нарушить пропускной режим. На просьбы предъявить документы, пьяный студент разразился нецензурной бранью, укусил за руку одного из бойцов Росгвардии и повредил кузов служебного автомобиля, пнув по нему ногой.

Сотрудникам Росгвардии пришлось разбуянившегося молодого человека заковать в наручники и доставить в ближайшее отделение полиции. Дебошир оказался гражданином Эфиопии. Укушенный боец получил необходимую медицинскую помощь.

Видео: Piter.TV