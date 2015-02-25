В Видном задержаны вымогатели, напавшие на двух человек

Полиция раскрыла подробности нескольких преступлений в Подмосковье.

Российские правоохранительные органы в Московской области задержали ранее судимого россиянина и иностранца, подозреваемых в грабеже и в вымогательстве денежных средств. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции уточнила, что находясь возле одного из торговых центров в городе Видное, злоумышленники причинили 27-летнему местному жителю телесные повреждения. Затем преступники потребовали деньги под предлогом несуществующего долга.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал нападавшим 50 тысяч рублей, после чего они скрылись, а потерпевший обратился в полицию. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже оперативники установили местонахождение подозреваемых. Операция по задержанию проводилась при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков у злоумышленников найдены и изъяты банковские карты, ножи, патроны, а также предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. По предварительным сведениям, фигуранты расследования могут быть причастны к аналогичному криминальному эпизоду в Ленинском городском округе. Тогда угрожая физической расправой мужчине, сообщники потребовали у потерпевшего 300 тысяч рублей в счет вымышленного долга. Когда жертва ответил, что не имеет данной суммы, но пообещал отдать ее частями. Позже ему пришлось перевести на счет одного из злоумышленников около 40 тысяч рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям 161, 163 и 222 УК РФ. Фигуранты отправлены под стражу.

Полицейские нашли ограбивших мужчину на проспекте Энгельса.

Фото и видео: МВД медиа