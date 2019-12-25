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В Выборгском замке нашли еще несколько артефактов времен средневековья
Сегодня, 16:44
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lizapoluda

В Выборгском замке нашли еще несколько артефактов времен средневековья

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На этот раз археологи добыли изразцы XVI-XVII веков.

Во время очередного исследования Выборгского замка специалисты обнаружили фрагменты шведских интерьеров XVI-XVII веков. Об этом сообщил глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей странице "ВКонтакте".

Благодаря изучению изразцов, специалисты смогут продумать реконструкцию интерьера времен шведских королей. Владимир Цой отметил, что найденная плитка могла украшать печи в парадных залах. 

 Ранее мы рассказали о том, что дом купца Сергеева в Выборге отреставрируют в следующем году.

Фото: ВКонтакте / id432917

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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