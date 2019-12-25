В Выборгском замке нашли еще несколько артефактов времен средневековья

На этот раз археологи добыли изразцы XVI-XVII веков.

Во время очередного исследования Выборгского замка специалисты обнаружили фрагменты шведских интерьеров XVI-XVII веков. Об этом сообщил глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей странице "ВКонтакте".

Благодаря изучению изразцов, специалисты смогут продумать реконструкцию интерьера времен шведских королей. Владимир Цой отметил, что найденная плитка могла украшать печи в парадных залах.

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Фото: ВКонтакте / id432917