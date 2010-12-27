На проспекте Энгельса вернули отопление в 91 жилой дом

В Выборгском районе тепло снова поступило жителям почти сотни домов.

В Выборгском районе Петербурга отопление в полном размере вернулось в 91 жилой дом. Рабочие закончили превентивный ремонт трубопровода на несколько часов раньше установленного срока. Сообщается, что восстановление теплоснабжения произошло около половины пятого утра 27 декабря.

Напомним, что дорожные службы с вечера 26 декабря занимались устранением дефектов, чтобы не допустить неожиданного прорыва конструкции. Изношенный участок удалось определить специалистам при помощи тепловизора. Работа велась у дома номер 93 по проспекту Энгельса.