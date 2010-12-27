В Выборгском районе ведет деятельность 91 фермерское хозяйство

В целях обмена опытом на базе Гончаровского сельского поселения в июне состоялся семинар с участием представителей всей Ленобласти.

По данным налоговой инспекции В Выборгском районе ведет деятельность 91 крестьянское (фермерское) хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В целях обмена опытом на базе Гончаровского сельского поселения в июне состоялся семинар с участием представителей всей Ленобласти.

Крестьянско-фермерские хозяйства пользуются государственной и муниципальной поддержкой наряду с сельскохозяйственными предприятиями. В 2018 году объем государственной поддержки из всех уровней бюджета малых форм хозяйствования составил около 28 млн. рублей, 124% к предыдущему году. Из консолидированного бюджета Выборгского района бюджетная поддержка составила 4,7 млн. рублей. На 2019 год из бюджета Выборгского района также запланирована бюджетная поддержка. Руководитель комитета по агропромышленному комплексу Выборгского района Надежда Литвиненко

В рамках переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по возмещению части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2018 году за получением субсидии обратились 54 гражданина, сумма поддержки - 3300 тыс. рублей.

Выборгский район является активным участником областной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" по направлениям "Начинающий фермер" и "Развитие семейных животноводческих и птицеводческих ферм". Грантовая поддержка за период действия программы оказана 17-ти выборгским фермерам.

Участниками региональной программы, получившими грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 2018 году стали 3 главы крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2019 году прошли конкурсный отбор 2 хозяйства.

Специализация большинства фермерских хозяйств – животноводство. В фермерских хозяйствах животноводческого направления содержится 800 голов крупного рогатого скота, около 1 тысячи голов свиней, около 3-х тысяч голов овец и коз, более 5 тысяч голов кроликов. Производимая продукция: молоко и мясо, является востребованной населением Выборгского района и Санкт-Петербурга.

Созданы также несколько крестьянско-фермерских хозяйств растениеводческого направления, расположенные в Первомайском поселении. Они занимаются выращиванием овощей, картофеля, декоративных кустарников и деревьев.

Фермерами района ежегодно производится 2 тысячи тонн картофеля и овощей открытого грунта. Производится уникальная сельскохозяйственная продукция, которую производят только в Выборгском районе и продукция, которая производится в малых объемах на других предприятиях региона.

Фермерские хозяйства района представляют свою продукцию, являясь активными участниками ежегодных международных сельскохозяйственных выставок - ярмарок "Агрорусь" в Санкт-Петербурге, "Золотая Осень" в Москве, весенней и осенней районных ярмарках, проводимых на Южном рынке города Выборга. Скоро состоится выставка-ярмарка "Агрорусь" в павильоне Экспофорум (Шушары), которая будет проводиться с 09 по 12 июля.

В программе семинара приняли участие граждане, которые стали участниками конкурса крестьянских (фермерских) хозяйств в Ленинградской области на право получения субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлениям на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО