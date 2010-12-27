В Выборгском районе пройдет пленэр-фестиваль "И на камнях растут деревья"

К рассмотрению конкурсной комиссией принимаются работы, выполненные участниками непосредственно на пленэр-площадке.

19-21 июня на площадке у дома С.И. Ростоцкого в г. Высоцке состоится первый открытый международный пленэр-фестиваль живописи и графики "И на камнях растут деревья". Об этом сообщает пресс-служба администрация МО "Выборгский район".

Конкурс будет проходить по трем номинациям: "Белый Бим…" - участники от 7 до 18 лет; "А зори здесь…" - самодеятельные художники (графики); "Доживем до…" - члены творческих союзов.

Работа на площадке пленэра пройдет 19 и 20 июня с 10.00 до 18.00. Регистрация будет проводиться там же в 10.00 (ежедневно). К участию приглашаются все желающие.

21 июня состоится церемония награждение победителей. Начало в 13.00.

Организаторы отмечают, что к рассмотрению конкурсной комиссией принимаются работы, выполненные участниками непосредственно на пленэр-площадке. Последний срок сдачи – 20 июня до 18.00.

Организаторами фестиваля выступают совет депутатов МО "Выборгский район", администрация МО "Выборгский район", администрация МО "Высоцкое городское поселения", ОО "Фаворит Выборг", Общественная палата г. Выборга и Выборгского района, совет директоров производственной сферы Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО