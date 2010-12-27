В Выборгском районе проходит комплекс мероприятий по ликвидации борщевика

Глава администрации рекомендовал подготовить предложения по повышению эффективности работы по искоренению борщевика и привлекать прокуратуру в случаях отсутствия взаимодействия с собственниками земель.

Распространить противодействие произрастанию борщевика за пределы муниципальных земель рекомендовал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

17 июня в администрации Выборгского района прошло совещание глав администраций муниципальных образований городских и сельских поселений.

Одним из основных вопросов повестки дня стало рассмотрение мер по ликвидации борщевика за пределы муниципальных территорий.

С докладом о текущих мероприятиях, которые запланированы и исполняются на территориях муниципальных образований, о реализации комплекса мероприятий по уничтожению борщевика, выступил начальник сектора сельскохозяйственного производства отдела аграрной политики районной администрации Михаил Голоус.

Он сообщил, что об объемах мероприятий в рамках выполнения государственной подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" в сельских поселениях ведутся работы по уничтожению опасного растения борщевика. Они осуществляют химическим и механическим способом.

Рассматривались вопросы организации информирования населения об ответственности собственников земельных участков.

Глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов рекомендовал отделу аграрной политики администрации Выборгского района предпринять дополнительные меры, чтобы усилить организационные мероприятия по противодействию распространению борщевика.

В частности, было отмечено, что в структуре земельного фонда в Выборгском районе преобладают земли лесного фонда, особо охраняемые природные территории, занимаемые государственными природными заповедниками, объектами, имеющими особое природоохранное, историко-культурное, оздоровительное и иное ценное значение, площади земель промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны, сельскохозяйственного назначения и иного специального назначения. Доля муниципальных земель составляет порядка 4%. Но необходимо, чтобы мероприятия по ликвидации борщевика проводились не только на муниципальных землях.

Глава администрации рекомендовал подготовить предложения по повышению эффективности работы по искоренению борщевика и привлекать прокуратуру в случаях отсутствия взаимодействия с собственниками земель.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО



