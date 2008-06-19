В Выборгском районе подписано распоряжение о начале отопительного сезона

С понижением среднесуточных температур наружного воздуха или значительным повышением влажности окружающей среды вследствие продолжительных атмосферных осадков начать периодическое протапливание зданий детских и лечебных учреждений.

В Выборгском районе распоряжение о начале отопительного сезона 2019-2020 гг. подписано 19 сентября.

В Распоряжении № 727–р "О начале отопительного сезона в населенных пунктах на территории Выборгского района Ленинградской области" даны рекомендации главам муниципальных образований городских и сельских поселений, организациям, руководителям теплоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций всех форм.

В документе говорится о том, что в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона Ленинградской области (они утверждены постановлением Правительства ЛО 19.06.2008 года №177), необходимо организовать опробование систем коммунального теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе (пробное протапливание). Недостатки в работе источников теплоснабжения, тепловых сетей и систем отопления потребителей устранить по мере их выявления.

С понижением среднесуточных температур наружного воздуха или значительным повышением влажности окружающей среды вследствие продолжительных атмосферных осадков начать периодическое протапливание зданий детских и лечебных учреждений.

При установлении среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток или метеорологическом прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха перейти к регулярному отоплению зданий всех значений. В месячный срок после начала регулярного отопления произвести окончательную регулировку.

Окончательную регулировку тепловых сетей, вводов в здания и внутридомовых систем отопления рекомендовано завершить за месяц.

Традиционно в первоочередном порядке осуществляются мероприятия по организации теплоснабжения социальных объектов (детские сады, школы, больницы), затем жилой фонд.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО