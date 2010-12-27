В Выборгском районе на призывную комиссию было привлечено 774 человека

Напомним, весенний призыв начался в апреле и заканчивается 15 июля.

Вопрос о том, как Выборгский район исполняет норму весеннего призыва рассматривался на совещании глав администраций городских и сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Выборгу и Выборгскому району Игорь Якуб сообщил, что особое внимание уделяется проведению профессиональному отбору призывников. В настоящее время практически в каждом муниципальном образовании уровень призыва превысил 50% от установленного норматива. По его оценке общий уровень готовности муниципальных образований в текущем году выше, чем в 2018.

В целом по Выборгскому району на призывную комиссию было привлечено 774 человека. Отсрочки по разным причинам получили более 200 человек; из них по состоянию здоровья -14 человек. Направлено для прохождения военной службы 122 призывника, что составляет 62% от общего объема. Призывная кампания продолжается. Всего предстоит направить на службу 184 человека.

Напомним, весенний призыв начался в апреле и заканчивается 15 июля.

Кроме того, уже сейчас специалисты отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Выборгу и Выборгскому району проводят плановые мероприятия по подготовке к осеннему призыву. Проводится профориентация, информационная работа, консультирование.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о проведении призыва граждан на военную службу весной 2019 года, формировании плана мероприятий по проведению осеннего призыва граждан. Игорь Якуб обратился к главам администраций поселений с просьбой взять на контроль работу сотрудников военно-учетных столов по оповещению граждан, подлежащим призыву на военную службу.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО