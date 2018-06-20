В Выборгском районе горит общежитие: пожарные на месте 

О пострадавших пока не сообщали.

В среду, 27 марта, в Выборгском районе загорелось общежитие. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел по адресу Асафьева,6 в корпусе 2. Причины возгорания неизвестны. Очевидцы отмечают, что на место возгорания прибыли пожарные.

На кадрах видно, что ярким пламенем полыхает четвертый этаж. Однако, следы гари видны также на соседних этажах. О пострадавших пока не сообщали.

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Фото:дтп и чп петербург/ вк

Видео:Pier.TV