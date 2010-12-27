В Выборгском районе Ленобласти за нахождение пропавшего мейн-куна обещают 50 тысяч

Он пропал в поселке Победа.

В поселке Победа Выборгского района Ленинградской области пропал котенок мейн-куна. Об этом сообщается в социальных сетях.

Котенку всего 9 месяцев, окрас голубой солид, на шее еле заметное белое пятно. За нахождение пропажи хозяева обещают 50 000 рублей или купить любого котенка.

Рощинское поселение, п. Победа, СОТ "Виктория", "Луговое", "Татьяна". Огромная просьба вернуть нашего ребенка. У котенка установлен чип! Таисия Ушкова

Вчера мы сообщали, что на улице Белы Куна спасли кота, который просидел двое суток на дереве.

Фото: Таисия Ушкова/ ВК