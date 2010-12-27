В Выборгском районе нетрезвый подросток жестоко избил взрослого мужчину

В Ленобласти начало расследование дело об избиении пьяным юношей петербуржца.

В Выборгском районе осудили несовершеннолетнего петербуржца, избившего на улице мужчину. После длительного лечения пострадавший подал на обидчика иск. Как сообщает сторона обвинения, напавший был пьян.

Инцидент с нападением 17-летнего подростка произошел на Школьной улице в поселке Гаврилово в апреле 2017 года. Известно, что юноша нанес не менее 20 ударов кулаками по голове и телу жертвы. В результате мужчину пришлось госпитализировать в больницу с тяжелыми травмами.

В настоящее время начинается предварительное расследование произошедшего. Специалисты изучают обстоятельства дела.