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В Выборгском районе нетрезвый подросток жестоко избил взрослого мужчину
Сегодня, 13:46
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lesjasap
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В Выборгском районе нетрезвый подросток жестоко избил взрослого мужчину

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В Ленобласти начало расследование дело об избиении пьяным юношей петербуржца.

В Выборгском районе осудили несовершеннолетнего петербуржца, избившего на улице мужчину. После длительного лечения пострадавший подал на обидчика иск. Как сообщает сторона обвинения, напавший был пьян. 
 
Инцидент с нападением 17-летнего подростка произошел на Школьной улице в поселке Гаврилово в апреле 2017 года. Известно, что юноша нанес не менее 20 ударов кулаками по голове и телу жертвы. В результате мужчину пришлось госпитализировать в больницу с тяжелыми травмами. 
 
В настоящее время начинается предварительное расследование произошедшего. Специалисты изучают обстоятельства дела. 
Теги: выборгский район , гаврилово , избиение , ленобласть , школьная улица
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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