В Выборге завершился крупный турнир по хоккею на траве

За звание лучших боролись девушки из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сегодня, 15 мая, в Выборге завершилось первенство Центрального и Северо-Западного Федерального округов по хоккею на траве среди девушек. География турнира производит впечатление – в Выборгский район приехали лучшие команды из Мосвы, Петербурга, Щелково, Ногинска и Королева. Конечно же, в баталиях на стадионе "Фаворит" участвовала и сборная Ленинградской области. Какой турнир без хоккеисток из Выборга!

Не удивительно, что игры первенства продлились больше недели. Турнир стартовал 6 мая и закончился только 15 числа. К слову, в перерывах между играми спортсменки успели познакомиться с достопримечательностями Выборга и насладиться прекрасной погодой.

Во вторник, были разыграны призовые места в группе спортсменок от 15 до 16 лет. Увы, этот день оказался нелегким для наших землячек. Сборная Ленинградской области не смогла справиться с соперницами из Московской области. Как итог – наши девушки стали четвертыми. На третьем месте – сборная Петербурга, а серебро и золото разыграли Подмосковье и Москва.

В возрастной группе 13-14 лет лучшей командой стала команда Щелково, обыгравшая в финале Москву. Сборная Ленинградской области в борьбе за бронзу проиграли команде из Королева.

Видео: Piter.TV