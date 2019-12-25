В Выборге залатают ямы на дорогах

На ремонт из муниципального бюджета выделят более 2 млн рублей.

МКУ "Единое управление муниципальными заказами" Выборгского района разместило заказ на ямочный ремонт в Выборге. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Ремонт будет выполнен по технологии с нарезанием карт. При таком ремонте поврежденный участок дорожного покрытия удаляется, и это место заполняется асфальтобетонной смесью. На отремонтированные участки подрядчик будет обязан предоставить гарантию в 1,5 года.

Отметим, что на ямочный ремонт дорог потратят более 2 млн рублей из бюджета муниципального образования "Город Выборг".

Ранее мы написали о том, что Выборгский район получит субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок.

Фото: vk.com/vyborg_interesting