  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге в автомобиле помощницы районного судьи взорвался снаряд
Сегодня, 8:26
344
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге в автомобиле помощницы районного судьи взорвался снаряд

0 0

Как рассказал председатель Выборгского городского суда Артур Гавриленко, инцидент может быть связан с военными учениями.

Днем 24 августа на Пионерской улице в Выборге в нескольких метрах от здания городского суда, в один из припаркованных автомобилей попало нечто похожее на снаряд. Об этом сообщил 47news.

"Снаряд" влетел в заднее стекло и взорвался в машине, повреждено заднее сиденье. Пострадавший автомобиль принадлежит помощнице судьи, пресс-секретарю городского суда Валентине Петровой.

Как рассказал председатель Выборгского городского суда Артур Гавриленко, инцидент может быть связан с военными учениями. При этом военные утверждают, что к тому времени учения минут 20 как закончились, но не отрицают, что могла быть развозка присутствовавших. Виновных пытаются установить сотрудники полиции.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV

Теги: военные учения, снаряд, суд
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии