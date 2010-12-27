В Выборге столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка

Вчера, 21 июля, в Выборге на углу Московского проспекта и улицы Кеппа столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка, марку которой не удалось рассмотреть из-за оторванного бампера.
Машины столкнулись вечером 21 июля.По словам очевидцев, приславших в редакцию Piter.TV фотографии происшествия, в аварии никто не пострадал, движение по проспекту было слегка затруднено.
Сидели дома, услышали удар. Судя по всему водитель серой иномарки не заметил двигавшийся по Московскому проспекту пикап.
рассказали очевидцы
Обсуждение ( 0 )