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В Выборге столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка
Сегодня, 11:14
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KaterinaKono13

В Выборге столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка

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По словам очевидцев, приславших в редакцию Piter.TV фотографии происшествия, в аварии никто не пострадал, движение по проспекту было слегка затруднено.

Вчера, 21 июля, в Выборге на углу Московского проспекта и улицы Кеппа столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка, марку которой не удалось рассмотреть из-за оторванного бампера.

Машины столкнулись вечером 21 июля.По словам очевидцев, приславших в редакцию Piter.TV фотографии происшествия, в аварии никто не пострадал, движение по проспекту было слегка затруднено.

Сидели дома, услышали удар. Судя по всему водитель серой иномарки не заметил двигавшийся по Московскому проспекту пикап.

рассказали очевидцы

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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