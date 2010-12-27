В Выборге столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка

По словам очевидцев, приславших в редакцию Piter.TV фотографии происшествия, в аварии никто не пострадал, движение по проспекту было слегка затруднено.

Вчера, 21 июля, в Выборге на углу Московского проспекта и улицы Кеппа столкнулись пикап Mitsubishi L200 и легковушка, марку которой не удалось рассмотреть из-за оторванного бампера.

Машины столкнулись вечером 21 июля.По словам очевидцев, приславших в редакцию Piter.TV фотографии происшествия, в аварии никто не пострадал, движение по проспекту было слегка затруднено.