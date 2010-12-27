В Выборге стартует воркаут-проект "Охота на колеса"

Мероприятие пройдет на территории лесного массива близ берега Финского залива в поселке Гвардейский.

В Выборге 10 ноября в 11:00 состоится акция "Охота на колеса" в стиле воркаут. Принять участие в программе может каждый желающий, сообщает пресс-служба организаторов проекта "Чистые Игры". Место проведения: пос. Гвардейский, лес у старого стадиона за Сорвальским кладбищем, берег Финского залива. Подробное руководство как добраться: vk.com/topic-173503158_39469963.

Мероприятие пройдет на территории лесного массива близ берега Финского залива в поселке Гвардейский. В процессе воркаут-тренировки участники должны будут убрать с окрестностей покрышки. Занятия пройдут под руководством тренеров фитнес-клуба "Виктория".

"Охота на колеса" — это экологический проект, цель которого ликвидировать свалки покрышек на природе. Первая акция прошла осенью 2017 года, на которой волонтеры в Петербурге и поблизости собрали 2,5 тыс. покрышек. Вторая игра прошла летом 2018 года: участники собрали 4 тыс. шин.

Чтобы принять участие в тренировке достаточно добавиться во встречу в соцсети ВКонтакте: vk.com/ohotanakolesa_vbg.

Источник: пресс-служба организаторов проекта "Чистые Игры"