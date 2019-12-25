В Ленобласти проходит эко-квест "Охота на колеса"

Активисты провели "глобальный сбор" выброшенных покрышек в Усть-Луге, Вистино и Большом Кузëмкино.

Участники экологического квеста "Охота на колеса", проходящего в Ленинградской области, подвели промежуточные итоги акции: в конце июля - начале августа организованный сбор бесхозных колес прошел в Кингисеппском районе.

Всего в Усть-Луге, Вистино и Большом Кузëмкино активисты собрали 317 легковых шин, 122 грузовых и 6 тракторных покрышек. Не пропустили и 2 выброшенные шины для велосипеда. Шины собирали на контейнерных площадках, у гаражей, со свалок, в окрестностях населенных пунктов. Далее их свозили в место общего сбора для погрузки и вывоза на переработку.

Сезон "Охоты на колеса" в 2021 году продлится до 10 октября; все желающие могут принять в нем участие, заполнив анкету.

"Охота на колёса" — это экологический командный квест, задачей которого является ликвидация свалок покрышек на природе. Команды картографируют найденные свалки покрышек на территории проведения игры и участвуют в акциях по их уборке и вывозу на переработку.

За все виды активности начисляются баллы, в конце победители получают призы.

Ранее власти Ленобласти пообещали открыть в регионе новые площадки для раздельного сбора покрышек.

Фото: ВКонтакте/Экоквест "Охота на колёса"