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В Ленобласти проходит эко-квест "Охота на колеса"
Сегодня, 14:35
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В Ленобласти проходит эко-квест "Охота на колеса"

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Активисты провели "глобальный сбор" выброшенных покрышек в Усть-Луге, Вистино и Большом Кузëмкино.

Участники экологического квеста "Охота на колеса", проходящего в Ленинградской области, подвели промежуточные итоги акции: в конце июля - начале августа организованный сбор бесхозных колес прошел в Кингисеппском районе. 

Всего в Усть-Луге, Вистино и Большом Кузëмкино активисты собрали 317 легковых шин, 122 грузовых и 6 тракторных покрышек. Не пропустили и 2 выброшенные шины для велосипеда. Шины собирали на контейнерных площадках, у гаражей, со свалок, в окрестностях населенных пунктов. Далее их свозили в место общего сбора для погрузки и вывоза на переработку. 

Сезон "Охоты на колеса" в 2021 году продлится до 10 октября; все желающие могут принять в нем участие, заполнив анкету

"Охота на колёса" — это экологический командный квест, задачей которого является ликвидация свалок покрышек на природе. Команды картографируют найденные свалки покрышек на территории проведения игры и участвуют в акциях по их уборке и вывозу на переработку.
За все виды активности начисляются баллы, в конце победители получают призы.

Ранее власти Ленобласти пообещали открыть в регионе новые площадки для раздельного сбора покрышек. 

Фото: ВКонтакте/Экоквест "Охота на колёса"

Теги: волонтеры, выброшенные шины, кингисеппский район, наш край наша ответсвенность, охота на колеса, сбор покрышек, чистые игры, эко-активизм, энергия инициатив
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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