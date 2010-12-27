В Выборге скорректировали расписание и конечную остановку автобуса № 7

Администрация Выборгского района предупреждает об изменениях в расписании популярного автобусного маршрута.

Жителей Выборгского района предупредили о корректировке расписания автобуса № 7. Этот маршрут соединяет завод ЖБИ и станцию Таммисуо. Информация об этом появилась на сайте Администрации Выборгского района. Здесь же представители муниципалитета уведомили население об изменении конечной остановке маршрута.

Теперь конечную у ЖБИ перенесли в сторону спорткомплекса "Бассейн" на Ленинградском шоссе. Местные жители должны учитывать это при планировании своих перемещений по городу. Что касается обновленного расписания, то оно доступно на сайте районной администрации. Важно отметить, что сам маршрут следования автобуса № 7 не претерпел изменений. Корректировки не отразятся на работе других автобусов и движении легкового транспорта.