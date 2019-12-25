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В Выборге рецидивисту добавили год к приговору из-за угроз судье
Сегодня, 9:19
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Alena_Zinovieva

В Выборге рецидивисту добавили год к приговору из-за угроз судье

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Мужчина оскорблял судью и угрожал ему убийством и причинением вреда здоровью.

Суд Выборгского района Ленобласти вынес приговор гражданину Украины, который оскорблял судью и угрожал ему убийством и причинением вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 5 апреля 2019 года в зале одного из городских судов Ленобласти. Ранее судимый 31-летний украинец начал угрожать судье после того, как ему продлили срок содержания под стражей по другому делу.

Учитывая ранее вынесенный приговор, суд приговорил осужденного еще к одному году лишения свободы по статьям "Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи" и "Неуважение к суду". Суммарно злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима 3,6 года.

Ранее мы писали, что Петербургский суд заочно арестовал мужчину по делу о незаконном доступе к гостайне.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, неуважение к суду, угрозы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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